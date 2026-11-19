Vor Jahren in Columbia Sportswear-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde die Columbia Sportswear-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Columbia Sportswear-Anteile an diesem Tag 50,16 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Columbia Sportswear-Aktie investierten, hätten nun 199,362 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 18.11.2026 auf 76,36 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 223,29 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 52,23 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Columbia Sportswear einen Börsenwert von 3,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at