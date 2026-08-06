NASDAQ Composite Index-Papier Columbia Sportswear-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Columbia Sportswear-Investment von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Columbia Sportswear-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 75,37 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Columbia Sportswear-Aktie investiert, befänden sich nun 132,679 Columbia Sportswear-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 57,20 USD gerechnet, wäre die Investition nun 7 589,23 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 24,11 Prozent vermindert.

Zuletzt ergab sich für Columbia Sportswear eine Börsenbewertung in Höhe von 2,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at