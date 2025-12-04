Columbia Sportswear Aktie

Columbia Sportswear für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 912855 / ISIN: US1985161066

Rentabler Columbia Sportswear-Einstieg? 04.12.2025 16:04:20

NASDAQ Composite Index-Papier Columbia Sportswear-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Columbia Sportswear-Investment von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Columbia Sportswear-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurde die Columbia Sportswear-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 87,00 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Columbia Sportswear-Papier investiert hätte, hätte er nun 11,494 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Columbia Sportswear-Papiers auf 55,18 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 634,25 USD wert. Mit einer Performance von -36,57 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Columbia Sportswear markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

