NASDAQ Composite Index-Papier Columbia Sportswear-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Columbia Sportswear von vor 3 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Columbia Sportswear-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Die Columbia Sportswear-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Columbia Sportswear-Aktie letztlich bei 76,99 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Columbia Sportswear-Aktie investiert hat, hat nun 1,299 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Columbia Sportswear-Aktien wären am 10.06.2026 83,73 USD wert, da der Schlussstand 64,47 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 16,27 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Columbia Sportswear einen Börsenwert von 3,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at