NASDAQ Composite Index-Papier Columbia Sportswear-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Columbia Sportswear von vor 3 Jahren eingebracht

Die Columbia Sportswear-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 88,84 USD. Bei einem Columbia Sportswear-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,256 Columbia Sportswear-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Columbia Sportswear-Aktie auf 53,54 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 602,66 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 39,73 Prozent eingebüßt.

Columbia Sportswear erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at