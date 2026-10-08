NASDAQ Composite Index-Papier Columbia Sportswear-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Columbia Sportswear von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Columbia Sportswear-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Columbia Sportswear-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Columbia Sportswear-Papiers betrug an diesem Tag 95,30 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Columbia Sportswear-Papier investiert hätte, befänden sich nun 104,932 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 07.10.2026 auf 56,53 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 931,79 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 40,68 Prozent verringert.

Der Columbia Sportswear-Wert an der Börse wurde auf 2,94 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at