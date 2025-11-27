NASDAQ Composite Index-Papier Columbia Sportswear-Aktie: So viel Verlust hätte eine Columbia Sportswear-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Columbia Sportswear-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 3 Jahren wurde das Columbia Sportswear-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 89,11 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Columbia Sportswear-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,122 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 60,62 USD, da sich der Wert einer Columbia Sportswear-Aktie am 26.11.2025 auf 54,02 USD belief. Das entspricht einem Minus von 39,38 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Columbia Sportswear eine Börsenbewertung in Höhe von 2,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at