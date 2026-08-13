Columbia Sportswear Aktie
WKN: 912855 / ISIN: US1985161066
|Langfristige Investition
|
13.08.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier Columbia Sportswear-Aktie: So viel Verlust hätte eine Columbia Sportswear-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 13.08.2021 wurde das Columbia Sportswear-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Columbia Sportswear-Aktie an diesem Tag bei 103,08 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,970 Columbia Sportswear-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 12.08.2026 auf 56,30 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 54,62 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 45,38 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von Columbia Sportswear belief sich zuletzt auf 2,89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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