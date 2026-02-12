NASDAQ Composite Index-Papier Columbia Sportswear-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Columbia Sportswear von vor einem Jahr bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Columbia Sportswear-Investment verlieren können.

Vor 1 Jahr wurde das Columbia Sportswear-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 79,46 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 12,585 Columbia Sportswear-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 782,66 USD, da sich der Wert eines Columbia Sportswear-Anteils am 11.02.2026 auf 62,19 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 21,73 Prozent verringert.

Der Marktwert von Columbia Sportswear betrug jüngst 3,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at