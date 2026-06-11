NASDAQ Composite Index-Papier Comcast-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Comcast Aktionären eine Freude

So viel Dividende trägt Comcast zum Dividendenportfolio der Anleger bei.

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Comcast am 10.06.2026 wurde für das Jahr 2025 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 1,32 USD beschlossen. Das sind 6,45 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Gesamtsumme der Dividendenzahlungen von Comcast beträgt 4,89 Mrd. USD. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vorjahresvergleich um 1,66 Prozent an.

Entwicklung der Dividendenrendite

Via NASDAQ beendete die Comcast-Aktie den Tag der Hauptversammlung bei 23,97 USD. Das Comcast-Wertpapier verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 4,42 Prozent. Die Dividendenrendite zog im Vorjahresvergleich somit an, denn damals betrug sie noch 3,30 Prozent.

Aktienkursentwicklung vs. reale Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren ist der Kurs von Comcast via NASDAQ um 55,11 Prozent gesunken. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die wirkliche Rendite mit -26,18 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Comcast-Aktienkurs.

Comcast- Dividendenerwartung

Für das Jahr 2026 gehen FactSet-Analysten von einer Erhöhung der Dividende auf 1,33 USD aus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 5,54 Prozent zulegen.

Basisinformationen zu Dividenden-Aktie Comcast

Die Börsenbewertung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Comcast beläuft sich aktuell auf 85,035 Mrd. USD. Das KGV von Comcast beläuft sich aktuell auf 5,54. 2025 setzte Comcast 123,707 Mrd. USD um und erzielte ein EPS von 5,39 USD.

Redaktion finanzen.at