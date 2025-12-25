Comcast Aktie

Comcast-Investition im Blick 25.12.2025 16:03:39

NASDAQ Composite Index-Papier Comcast-Aktie: So viel hätte eine Investition in Comcast von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Comcast-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 25.12.2015 wurde die Comcast-Aktie an der Börse NAS feiertags-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 28,65 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 34,904 Comcast-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Comcast-Papiers auf 29,78 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 039,44 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 3,94 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Comcast bezifferte sich zuletzt auf 107,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

