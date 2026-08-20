Comcast Aktie
WKN: 157484 / ISIN: US20030N1019
|Comcast-Anlage unter der Lupe
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20.08.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Papier Comcast-Aktie: So viel hätte eine Investition in Comcast von vor 3 Jahren gekostet
Am 20.08.2023 wurde die Comcast-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 42,96 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Comcast-Aktie investiert hat, hat nun 23,277 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Comcast-Aktie auf 26,59 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 618,93 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 38,11 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Comcast belief sich zuletzt auf 92,88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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