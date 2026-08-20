NASDAQ Composite Index-Papier Comcast-Aktie: So viel hätte eine Investition in Comcast von vor 3 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Comcast-Aktie Investoren gebracht.

Am 20.08.2023 wurde die Comcast-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 42,96 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Comcast-Aktie investiert hat, hat nun 23,277 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Comcast-Aktie auf 26,59 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 618,93 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 38,11 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Comcast belief sich zuletzt auf 92,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at