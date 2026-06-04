Comcast Aktie

Comcast für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 157484 / ISIN: US20030N1019

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Comcast-Anlage unter der Lupe 04.06.2026 16:04:03

NASDAQ Composite Index-Papier Comcast-Aktie: So viel hätte eine Investition in Comcast von vor 5 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Comcast gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Comcast-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Comcast-Aktie bei 53,51 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 186,868 Comcast-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 03.06.2026 4 395,14 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 23,52 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 56,05 Prozent.

Der Börsenwert von Comcast belief sich jüngst auf 88,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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