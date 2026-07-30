NASDAQ Composite Index-Papier Comcast-Aktie: So viel hätte eine Investition in Comcast von vor 5 Jahren gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Comcast-Investment verlieren können.

Das Comcast-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Comcast-Papier bei 55,23 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 18,106 Comcast-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 445,58 USD, da sich der Wert einer Comcast-Aktie am 29.07.2026 auf 24,61 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 55,44 Prozent.

Comcast markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 86,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at