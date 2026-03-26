Comcast Aktie
WKN: 157484 / ISIN: US20030N1019
|Rentabler Comcast-Einstieg?
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26.03.2026 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Papier Comcast-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Comcast-Investment von vor einem Jahr verloren
Am 26.03.2025 wurde das Comcast-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Comcast-Anteile betrug an diesem Tag 35,08 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Comcast-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 28,503 Comcast-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 25.03.2026 auf 28,73 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 818,89 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 18,11 Prozent.
Comcast wurde jüngst mit einem Börsenwert von 103,32 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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