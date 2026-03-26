Comcast Aktie

Comcast für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 157484 / ISIN: US20030N1019

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentabler Comcast-Einstieg? 26.03.2026 16:03:52

NASDAQ Composite Index-Papier Comcast-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Comcast-Investment von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Comcast-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Am 26.03.2025 wurde das Comcast-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Comcast-Anteile betrug an diesem Tag 35,08 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Comcast-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 28,503 Comcast-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 25.03.2026 auf 28,73 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 818,89 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 18,11 Prozent.

Comcast wurde jüngst mit einem Börsenwert von 103,32 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Comcast Corp. (Class A)

mehr Nachrichten