NASDAQ Composite Index-Papier Comcast-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Comcast von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Comcast-Papier statt. Zum Handelsende stand das Comcast-Papier an diesem Tag bei 27,11 USD. Bei einem Comcast-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 368,819 Comcast-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 31,60 USD gerechnet, wäre die Investition nun 11 654,68 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +16,55 Prozent.
Am Markt war Comcast jüngst 113,01 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
