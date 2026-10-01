Comcast Aktie
WKN: 157484 / ISIN: US20030N1019
|Rentable Comcast-Investition?
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01.10.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Papier Comcast-Aktie: So viel Verlust hätte ein Comcast-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde das Comcast-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Comcast-Aktie 31,14 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Comcast-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 32,112 Comcast-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Comcast-Aktie auf 21,76 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 698,75 USD wert. Mit einer Performance von -30,12 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Comcast erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 76,49 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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