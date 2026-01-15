Comcast Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier Comcast-Aktie: So viel Verlust hätte ein Comcast-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Comcast-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Comcast-Anteile bei 48,69 USD. Bei einem Comcast-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,054 Comcast-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 14.01.2026 auf 28,42 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 58,37 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 41,63 Prozent vermindert.
Comcast wurde am Markt mit 103,55 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
