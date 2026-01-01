Comcast Aktie

Comcast für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 157484 / ISIN: US20030N1019

Comcast-Anlage unter der Lupe 01.01.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Papier Comcast-Aktie: So viel Verlust hätte ein Comcast-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Comcast-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Am 01.01.2025 wurde das Comcast-Papier an der Börse NAS feiertags-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Comcast-Papier letztlich bei 37,53 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 26,645 Comcast-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 796,43 USD, da sich der Wert eines Comcast-Papiers am 31.12.2025 auf 29,89 USD belief. Das entspricht einem Minus von 20,36 Prozent.

Comcast markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 109,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

