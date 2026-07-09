NASDAQ Composite Index-Papier Comcast-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Comcast von vor 10 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Comcast-Investment verlieren können.

Am 09.07.2016 wurde das Comcast-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Comcast-Papier letztlich bei 31,50 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Comcast-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 31,743 Comcast-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 08.07.2026 736,13 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 23,19 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 26,39 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Comcast belief sich jüngst auf 83,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at