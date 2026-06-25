Comcast Aktie
WKN: 157484 / ISIN: US20030N1019
|Langfristige Performance
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25.06.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Papier Comcast-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Comcast von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das Comcast-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Comcast-Papier bei 37,64 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 265,690 Comcast-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Comcast-Anteile wären am 24.06.2026 6 015,21 USD wert, da der Schlussstand 22,64 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 39,85 Prozent vermindert.
Jüngst verzeichnete Comcast eine Marktkapitalisierung von 81,53 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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