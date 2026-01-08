NASDAQ Composite Index-Papier Comcast-Aktie: So viel Verlust hätte eine Comcast-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Comcast-Investment verlieren können.

Vor 3 Jahren wurden Comcast-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 37,89 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Comcast-Aktie investiert hat, hat nun 263,922 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Comcast-Papiers auf 27,90 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 363,42 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 26,37 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für Comcast eine Börsenbewertung in Höhe von 99,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at