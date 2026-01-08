Comcast Aktie

Comcast für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 157484 / ISIN: US20030N1019

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnender Comcast-Einstieg? 08.01.2026 16:05:43

NASDAQ Composite Index-Papier Comcast-Aktie: So viel Verlust hätte eine Comcast-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Comcast-Investment verlieren können.

Vor 3 Jahren wurden Comcast-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 37,89 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Comcast-Aktie investiert hat, hat nun 263,922 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Comcast-Papiers auf 27,90 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 363,42 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 26,37 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für Comcast eine Börsenbewertung in Höhe von 99,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Comcast Corp. (Class A)

mehr Nachrichten