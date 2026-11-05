NASDAQ Composite Index-Papier Comcast-Aktie: So viel Verlust hätte eine Comcast-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Comcast gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Comcast-Aktie statt. Der Schlusskurs des Comcast-Papiers betrug an diesem Tag 26,23 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Comcast-Aktie investierten, hätten nun 3,812 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Comcast-Papiere wären am 04.11.2026 94,74 USD wert, da der Schlussstand 24,85 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 5,26 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Comcast belief sich zuletzt auf 83,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at