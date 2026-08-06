Comcast Aktie
WKN: 157484 / ISIN: US20030N1019
|Comcast-Anlage im Blick
|
06.08.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Papier Comcast-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Comcast von vor 10 Jahren angefallen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Comcast-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen Comcast-Anteile letztlich bei 31,63 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 316,115 Comcast-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.08.2026 gerechnet (24,75 USD), wäre die Investition nun 7 823,85 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 21,76 Prozent.
Jüngst verzeichnete Comcast eine Marktkapitalisierung von 88,44 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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