Diese Österreich-Aktien sind aktuell attraktive Investments. Eine Chart-Sondersendung von BNP Paribas Zertifikate mit Experte Christian Drastil. -W-

Comcast Aktie

Comcast für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 157484 / ISIN: US20030N1019

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Lohnende Comcast-Anlage? 09.04.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Papier Comcast-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Comcast von vor 5 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Comcast-Aktie Anlegern gebracht.

Comcast-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Comcast-Papiers betrug an diesem Tag 50,29 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Comcast-Aktie investiert hat, hat nun 1,988 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Comcast-Papiers auf 27,96 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 55,59 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 44,41 Prozent.

Alle Comcast-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 100,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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