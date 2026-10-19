Commerce Bancshares Aktie
WKN: 859672 / ISIN: US2005251036
|Profitables Commerce Bancshares-Investment?
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19.10.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Papier Commerce Bancshares-Aktie: Hätte sich eine Commerce Bancshares-Anlage von vor 5 Jahren gerechnet?
Heute vor 5 Jahren wurden Commerce Bancshares-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 55,93 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Commerce Bancshares-Aktie investiert, befänden sich nun 17,880 Commerce Bancshares-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 16.10.2026 995,74 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 55,69 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 0,43 Prozent eingebüßt.
Der Marktwert von Commerce Bancshares betrug jüngst 7,99 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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