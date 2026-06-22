NASDAQ Composite Index-Papier Commerce Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Commerce Bancshares-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Commerce Bancshares eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Die Commerce Bancshares-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 40,06 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Commerce Bancshares-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 249,596 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 660,37 USD, da sich der Wert eines Commerce Bancshares-Anteils am 18.06.2026 auf 54,73 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 36,60 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Commerce Bancshares belief sich zuletzt auf 7,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at