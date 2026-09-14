NASDAQ Composite Index-Papier Commerce Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Commerce Bancshares-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Commerce Bancshares-Aktie gebracht.

Am 14.09.2023 wurden Commerce Bancshares-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 41,60 USD wert. Bei einem Commerce Bancshares-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 240,371 Commerce Bancshares-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.09.2026 14 001,59 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 58,25 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 40,02 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Commerce Bancshares belief sich zuletzt auf 8,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at