NASDAQ Composite Index-Papier Commerce Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Commerce Bancshares von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Commerce Bancshares-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Commerce Bancshares-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 41,19 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Commerce Bancshares-Aktie investiert hat, hat nun 2,428 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 09.10.2026 auf 54,39 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 132,05 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 32,05 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Commerce Bancshares belief sich zuletzt auf 7,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at