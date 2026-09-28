Commerce Bancshares Aktie
WKN: 859672 / ISIN: US2005251036
|Langfristige Investition
|
28.09.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Papier Commerce Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Commerce Bancshares-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das Commerce Bancshares-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 30,20 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 33,114 Commerce Bancshares-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 25.09.2026 1 868,97 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 56,44 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 86,90 Prozent.
Der Börsenwert von Commerce Bancshares belief sich jüngst auf 8,08 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Commerce Bancshares Inc.
Analysen zu Commerce Bancshares Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Commerce Bancshares Inc.
|56,04
|-0,71%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Plus -- DAX stabil -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag etwas fester. Der deutsche Aktienmarkt notiert knapp im Plus. Die US-Börsen zeigen sich mit Verlusten. Die Aktienmärkte in Fernost fanden am Montag keine einheitliche Richtung.