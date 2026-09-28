NASDAQ Composite Index-Papier Commerce Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Commerce Bancshares-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Commerce Bancshares-Einstiegs gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Commerce Bancshares-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 30,20 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 33,114 Commerce Bancshares-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 25.09.2026 1 868,97 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 56,44 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 86,90 Prozent.

Der Börsenwert von Commerce Bancshares belief sich jüngst auf 8,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at