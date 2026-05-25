NASDAQ Composite Index-Papier Commerce Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Commerce Bancshares von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Commerce Bancshares-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Commerce Bancshares-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 41,72 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 23,967 Commerce Bancshares-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 52,37 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 255,17 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 25,52 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Commerce Bancshares zuletzt 7,63 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at