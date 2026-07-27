NASDAQ Composite Index-Papier Commerce Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Commerce Bancshares von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde das Commerce Bancshares-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 56,77 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Commerce Bancshares-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17,614 Commerce Bancshares-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Commerce Bancshares-Papiers auf 59,09 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 040,79 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 4,08 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Commerce Bancshares belief sich zuletzt auf 8,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at