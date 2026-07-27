Commerce Bancshares Aktie
WKN: 859672 / ISIN: US2005251036
|Frühe Anlage
|
27.07.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Papier Commerce Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Commerce Bancshares von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das Commerce Bancshares-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 56,77 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Commerce Bancshares-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17,614 Commerce Bancshares-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Commerce Bancshares-Papiers auf 59,09 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 040,79 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 4,08 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Commerce Bancshares belief sich zuletzt auf 8,58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Commerce Bancshares Inc.
Analysen zu Commerce Bancshares Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Commerce Bancshares Inc.
|59,25
|0,27%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwach -- DAX deutlich höher -- Wall Street fester -- Asiens Börsen schließen im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich von seiner schwächeren Seite. Der deutsche Aktienmarkt geht fester in de neue Woche. Die Wall Street verbucht Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es am Montag bergauf.