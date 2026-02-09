Commerce Bancshares Aktie
WKN: 859672 / ISIN: US2005251036
|Rentable Commerce Bancshares-Investition?
|
09.02.2026 16:04:20
NASDAQ Composite Index-Papier Commerce Bancshares-Aktie: So viel hätte eine Investition in Commerce Bancshares von vor 5 Jahren gekostet
Am 09.02.2021 wurde die Commerce Bancshares-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Commerce Bancshares-Anteile betrug an diesem Tag 57,85 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 17,287 Commerce Bancshares-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Commerce Bancshares-Aktie auf 55,17 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 953,71 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 4,63 Prozent.
Der Börsenwert von Commerce Bancshares belief sich jüngst auf 8,26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Commerce Bancshares Inc.
Analysen zu Commerce Bancshares Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Commerce Bancshares Inc.
|55,52
|0,63%
