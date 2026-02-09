NASDAQ Composite Index-Papier Commerce Bancshares-Aktie: So viel hätte eine Investition in Commerce Bancshares von vor 5 Jahren gekostet

Bei einem frühen Commerce Bancshares-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Am 09.02.2021 wurde die Commerce Bancshares-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Commerce Bancshares-Anteile betrug an diesem Tag 57,85 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 17,287 Commerce Bancshares-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Commerce Bancshares-Aktie auf 55,17 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 953,71 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 4,63 Prozent.

Der Börsenwert von Commerce Bancshares belief sich jüngst auf 8,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at