NASDAQ Composite Index-Papier Commerce Bancshares-Aktie: So viel hätte eine Investition in Commerce Bancshares von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren Commerce Bancshares-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Am 20.04.2025 wurden Commerce Bancshares-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 57,05 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 175,292 Commerce Bancshares-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 962,69 USD, da sich der Wert einer Commerce Bancshares-Aktie am 17.04.2026 auf 51,13 USD belief. Die Abnahme von 10 000 USD zu 8 962,69 USD entspricht einer negativen Performance von 10,37 Prozent.

Insgesamt war Commerce Bancshares zuletzt 7,52 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at