Commerce Bancshares Aktie
WKN: 859672 / ISIN: US2005251036
|Commerce Bancshares-Investition
|
20.04.2026 16:03:35
NASDAQ Composite Index-Papier Commerce Bancshares-Aktie: So viel hätte eine Investition in Commerce Bancshares von vor einem Jahr gekostet
Am 20.04.2025 wurden Commerce Bancshares-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 57,05 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 175,292 Commerce Bancshares-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 962,69 USD, da sich der Wert einer Commerce Bancshares-Aktie am 17.04.2026 auf 51,13 USD belief. Die Abnahme von 10 000 USD zu 8 962,69 USD entspricht einer negativen Performance von 10,37 Prozent.
Insgesamt war Commerce Bancshares zuletzt 7,52 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Commerce Bancshares Inc.
Analysen zu Commerce Bancshares Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Commerce Bancshares Inc.
|51,68
|1,08%