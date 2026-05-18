NASDAQ Composite Index-Papier Commerce Bancshares-Aktie: So viel hätte eine Investition in Commerce Bancshares von vor einem Jahr gekostet

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Commerce Bancshares-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 62,50 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die Commerce Bancshares-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,600 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 15.05.2026 auf 50,95 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 81,51 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 18,49 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Commerce Bancshares belief sich zuletzt auf 7,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at