NASDAQ Composite Index-Papier Commerce Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Commerce Bancshares-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Commerce Bancshares-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Commerce Bancshares-Papier statt. Zum Handelsende standen Commerce Bancshares-Anteile an diesem Tag bei 31,11 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,214 Commerce Bancshares-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 28.08.2026 186,55 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 58,04 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 186,55 USD, was einer positiven Performance von 86,55 Prozent entspricht.

Insgesamt war Commerce Bancshares zuletzt 8,33 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at