NASDAQ Composite Index-Papier Commerce Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Commerce Bancshares-Investment von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Commerce Bancshares-Aktien gewesen.

Vor 3 Jahren wurden Commerce Bancshares-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Commerce Bancshares-Anteile bei 58,45 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 171,094 Commerce Bancshares-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 937,97 USD, da sich der Wert eines Commerce Bancshares-Anteils am 02.01.2026 auf 52,24 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 10,62 Prozent.

Der Marktwert von Commerce Bancshares betrug jüngst 7,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at