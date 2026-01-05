Commerce Bancshares Aktie

Commerce Bancshares für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 859672 / ISIN: US2005251036

Commerce Bancshares-Performance im Blick 05.01.2026

NASDAQ Composite Index-Papier Commerce Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Commerce Bancshares-Investment von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Commerce Bancshares-Aktien gewesen.

Vor 3 Jahren wurden Commerce Bancshares-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Commerce Bancshares-Anteile bei 58,45 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 171,094 Commerce Bancshares-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 937,97 USD, da sich der Wert eines Commerce Bancshares-Anteils am 02.01.2026 auf 52,24 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 10,62 Prozent.

Der Marktwert von Commerce Bancshares betrug jüngst 7,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Commerce Bancshares Inc.

Analysen zu Commerce Bancshares Inc.

Aktien in diesem Artikel

Commerce Bancshares Inc. 53,26 1,95%

