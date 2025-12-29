Commerce Bancshares Aktie

Commerce Bancshares für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 859672 / ISIN: US2005251036

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Performance 29.12.2025 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Papier Commerce Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Commerce Bancshares-Investment von vor einem Jahr verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Commerce Bancshares-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Commerce Bancshares-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 59,83 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 167,144 Commerce Bancshares-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 26.12.2025 auf 52,96 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 851,96 USD wert. Damit wäre die Investition 11,48 Prozent weniger wert.

Commerce Bancshares wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,37 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Commerce Bancshares Inc.mehr Nachrichten