NASDAQ Composite Index-Papier Commerce Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Commerce Bancshares-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Commerce Bancshares-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 59,83 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 167,144 Commerce Bancshares-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 26.12.2025 auf 52,96 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 851,96 USD wert. Damit wäre die Investition 11,48 Prozent weniger wert.
Commerce Bancshares wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,37 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
