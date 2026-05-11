NASDAQ Composite Index-Papier Commerce Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Commerce Bancshares von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Commerce Bancshares-Aktie Anlegern gebracht.

Am 11.05.2016 wurden Commerce Bancshares-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Commerce Bancshares-Papier bei 29,15 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Commerce Bancshares-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 343,070 Commerce Bancshares-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.05.2026 17 801,88 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 51,89 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 78,02 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Commerce Bancshares eine Marktkapitalisierung von 7,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at