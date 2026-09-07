NASDAQ Composite Index-Papier Commerce Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Commerce Bancshares von vor einem Jahr verdient

Anleger, die vor Jahren in Commerce Bancshares-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Commerce Bancshares-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Commerce Bancshares-Papier bei 57,70 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 17,332 Commerce Bancshares-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 04.09.2026 1 011,61 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 58,37 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1,16 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Commerce Bancshares belief sich jüngst auf 8,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at