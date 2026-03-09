NASDAQ Composite Index-Papier Commerce Bancshares-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Commerce Bancshares von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Commerce Bancshares-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Commerce Bancshares-Anteile an diesem Tag 61,12 USD wert. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 USD in die Commerce Bancshares-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 163,626 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.03.2026 gerechnet (50,36 USD), wäre die Investition nun 8 240,20 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -17,60 Prozent.

Am Markt war Commerce Bancshares jüngst 7,40 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at