NASDAQ Composite Index-Papier Commerce Bancshares-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Commerce Bancshares von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Commerce Bancshares eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde die Commerce Bancshares-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Commerce Bancshares-Papier bei 58,09 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Commerce Bancshares-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,721 Commerce Bancshares-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 90,61 USD, da sich der Wert eines Commerce Bancshares-Papiers am 30.01.2026 auf 52,64 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 9,39 Prozent eingebüßt.

Insgesamt war Commerce Bancshares zuletzt 7,82 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at