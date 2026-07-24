NASDAQ Composite Index-Papier Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Commercial Vehicle Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Commercial Vehicle Group gewesen.

Am 24.07.2016 wurde die Commercial Vehicle Group-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Commercial Vehicle Group-Aktie 4,36 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Commercial Vehicle Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 22,936 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Commercial Vehicle Group-Anteile wären am 23.07.2026 106,65 USD wert, da der Schlussstand 4,65 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 6,65 Prozent.

Am Markt war Commercial Vehicle Group jüngst 186,51 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at