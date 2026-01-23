Commercial Vehicle Group Aktie

Commercial Vehicle Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B7E5 / ISIN: US2026081057

Frühe Investition 23.01.2026 16:04:00

NASDAQ Composite Index-Papier Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Commercial Vehicle Group von vor 3 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in Commercial Vehicle Group-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 23.01.2023 wurden Commercial Vehicle Group-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Commercial Vehicle Group-Papiers betrug an diesem Tag 7,37 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 135,685 Commercial Vehicle Group-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 22.01.2026 221,17 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1,63 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 77,88 Prozent.

Alle Commercial Vehicle Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 59,54 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Commercial Vehicle Group Inc.

Analysen zu Commercial Vehicle Group Inc.

Aktien in diesem Artikel

Commercial Vehicle Group Inc. 1,35 -0,74% Commercial Vehicle Group Inc.

