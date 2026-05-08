NASDAQ Composite Index-Papier Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Commercial Vehicle Group von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Commercial Vehicle Group-Investment verdienen können.

Am 08.05.2025 wurden Commercial Vehicle Group-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 1,19 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 840,336 Commercial Vehicle Group-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 5,26 USD gerechnet, wäre die Investition nun 4 420,17 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 342,02 Prozent angezogen.

Insgesamt war Commercial Vehicle Group zuletzt 189,05 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at