NASDAQ Composite Index-Papier Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Commercial Vehicle Group von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Commercial Vehicle Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 31.07.2025 wurde das Commercial Vehicle Group-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Commercial Vehicle Group-Aktie an diesem Tag bei 1,69 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Commercial Vehicle Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 591,716 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 30.07.2026 auf 4,34 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 568,05 USD wert. Mit einer Performance von +156,80 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Commercial Vehicle Group eine Börsenbewertung in Höhe von 169,04 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at