NASDAQ Composite Index-Papier Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Commercial Vehicle Group-Investment von vor 3 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Commercial Vehicle Group-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Commercial Vehicle Group-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Commercial Vehicle Group-Papier an diesem Tag 10,06 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Commercial Vehicle Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 994,036 Commercial Vehicle Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Commercial Vehicle Group-Papiers auf 5,52 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 487,08 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 45,13 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Commercial Vehicle Group belief sich zuletzt auf 192,35 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at