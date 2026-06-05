Commercial Vehicle Group Aktie
WKN: A0B7E5 / ISIN: US2026081057
|Profitables Commercial Vehicle Group-Investment?
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05.06.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Papier Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Commercial Vehicle Group-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurde die Commercial Vehicle Group-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Commercial Vehicle Group-Papier an diesem Tag 1,37 USD wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Commercial Vehicle Group-Aktie investiert hat, hat nun 7 299,270 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 04.06.2026 auf 5,52 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 40 291,97 USD wert. Damit wäre die Investition um 302,92 Prozent gestiegen.
Die Marktkapitalisierung von Commercial Vehicle Group bezifferte sich zuletzt auf 208,67 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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