Commercial Vehicle Group Aktie
WKN: A0B7E5 / ISIN: US2026081057
|Rentable Commercial Vehicle Group-Anlage?
|
28.08.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Papier Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Commercial Vehicle Group-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Commercial Vehicle Group-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Commercial Vehicle Group-Aktie an diesem Tag bei 1,79 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Commercial Vehicle Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 5 586,592 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 3,18 USD gerechnet, wäre die Investition nun 17 765,36 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 77,65 Prozent.
Commercial Vehicle Group war somit zuletzt am Markt 124,31 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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