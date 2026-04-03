Commercial Vehicle Group Aktie

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WKN: A0B7E5 / ISIN: US2026081057

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Commercial Vehicle Group-Anlage 03.04.2026 16:03:53

NASDAQ Composite Index-Papier Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Commercial Vehicle Group von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren Commercial Vehicle Group-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Commercial Vehicle Group-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Commercial Vehicle Group-Papier bei 2,52 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Commercial Vehicle Group-Aktie investierten, hätten nun 3 968,254 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 02.04.2026 14 126,98 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 3,56 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 41,27 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Commercial Vehicle Group belief sich jüngst auf 130,37 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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